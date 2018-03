Clara Sverner lança 'Chopin por Clara Sverner' em SP Aclamada pela crítica como uma das mais importantes pianistas brasileiras da atualidade, Clara Sverner lança no domingo, às 11 horas, o álbum "Chopin por Clara Sverner", no palco do Auditório Ibirapuera. Clara sempre teve afinidade com o universo de Chopin, como se "minha alma interpretasse a sua", nas palavras da artista, de acordo com texto da assessoria de imprensa do Auditório Ibirapuera.