Clara Sverner lança CD com peças de Ravel e Debussy

De um lado, lança CD pela Azul Music com peças de Ravel e Debussy; de outro, faz um tributo ao crítico J. Jota de Moraes, que morreu recentemente. Ele foi um de seus grandes amigos e testemunhou de perto a gestação de momentos importantes de sua carreira - como sua gravação decisiva que em 1977 resgatou a importante obra de Glauco Velásquez, um compositor que teve vida curtíssima, só 30 anos, entre 1884 e 1914, mas foi um dos mais avançados criadores brasileiros daquele momento de transição da música, flertando até com a politonalidade e a atonalidade.

Clara tem a seu crédito outros importantes feitos, como a muito bem-sucedida aventura no movediço meio de campo indefinível entre a música popular e a erudita, com parceiros do nível de Paulo Moura e João Carlos Assis Brasil, nos anos 80/90; foi a primeira e maior divulgadora da obra pianística de Chiquinha Gonzaga. Mas jamais se esqueceu da música brasileira viva, contemporânea, tendo estreado, em duo com Paulo Moura, peças de Almeida Prado, Gilberto Mendes e Ronaldo Miranda.

O que mais impressiona nela é sua enorme sinceridade e a genuína devoção que vem exercitando em cada um de seus projetos, ao longo da carreira. O CD que será lançado nesta terça no Cultura Artística Itaim comprova isso. Clara constrói um itinerário que parte de "Jeux d?Eau" e a celebérrima "Pavane pour Une Infante Défunte", de Maurice Ravel, e em seguida faz uma parada na contemplativa "La Cathédrale Engloutie", do primeiro livro dos "Prelúdios", de Claude Debussy.

Mas o CD dá mais peso a Ravel, com a inclusão de duas obras mais ambiciosas, como as "Valses Nobles et Sentimentales" e a "Sonatina", que juntas ocupam 30 minutos do CD. Um acerto, já que, apesar de 13 anos mais novo que Debussy, Ravel fez do piano um confidente ainda mais íntimo do que seu ídolo. Ele busca a interrogação apaixonada da ressonância, como escreve o pesquisador Guy Sacre. E utiliza o instrumento para revisitar a história da música - seja o classicismo reinventado da Sonatina de 1905 ou o incrível refinamento dessas valsas nobres e sentimentais de seis anos depois, tão sutis e imediatamente sedutores quanto os improvisos schubertianos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De Debussy, Clara escolheu peças mais calmas e distendidas, como "La Fille Aux Cheveux de Lin", "Des Pas Sur la Neige", a valsa "La Plus Que Lente", além de outra peça celebérrima, "Clair de Lune", da "Suíte Bergamasque". "Feux d?Artifice" funciona quase como extra de um CD que privilegia um pianismo tranquilo, próprio dos artistas em plena maturidade. Como Clara. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CLARA SVERNER

Cultura Artística Itaim (Avenida Juscelino Kubitschek, 1.830). Tel. (011) 3078-7427. Terça, às 21 h. R$ 40.