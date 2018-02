Clapton: show extra no Rio Está confirmado um show extra do cantor e guitarrista inglês Eric Clapton no dia 10 de outubro no HSBC Arena do Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado depois que os ingressos para a apresentação do músico na cidade carioca se esgotaram em apenas dois dias. A vinda de Eric Clapton ao Brasil também inclui a realização de shows em Porto Alegre e em São Paulo. Já estão à venda os ingressos (com variação entre R$ 140 e R$ 650) para sua apresentação no Estádio do Morumbi na capital paulista. A última vez que o guitarrista veio ao País foi em 2001, quando apresentou, no Estádio do Pacaembu, o show da turnê Reptile.