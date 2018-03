CLAPTON LANÇA EM MARÇO NOVO DISCO, OLD SOCK

O disco foi produzido pelos mesmos responsáveis por Clapton: além do próprio músico, Doyle Bramhall II, Justin Stanley e Simon Climie, seu colaborador habitual e coprodutor da maior parte de seus últimos trabalhos, como Me and Mr. Johnson, Reptile e Pilgrim.

Old Sock terá duas faixas inéditas, Every Little Thing e Gotta Get Over, além de versões de célebres canções, que estão entre as favoritas de Clapton, como Further On Down The Road, de Ray Charles, Born to Lose, de Johnny Thunders and the Heartbreakers, e Your One and Only Man, que popularizou Otis Redding.

O álbum vai contar também com parceiros de peso, como Paul McCartney - que vai tocar baixo e cantar em All of Me -, Chaka Khan (Get on Over), Steve Winwood (no órgão, em Still Got the Blues), Jim Keltner (na bateria de Our Love Is Here to Stay) e J.J. Cale (em Angel).

Após décadas trabalhando para o selo Warner Music, Clapton, de 67 anos, vai lançar um disco por um selo independente, Surfdog Records, o mesmo das carreiras paralelas de artistas como Mick Jagger e o Superheavy.

Clapton, que anunciou o novo trabalho em seu site oficial, integrou The Yardbirds e Cream, iniciou a carreira solo em 1970 - e sete anos depois se consolidaria no cenário com o disco Slowhand, que incluía hits como Cocaine e Wonderful Tonight. /EFE