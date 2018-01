Clapton coloca obra de arte abstrata à venda O músico inglês Eric Clapton vai leiloar, no dia 12 de novembro, em Nova York, um quadro do pintor abstrato alemão Gerhard Ritcher. A pintura a óleo, de 1994, foi comprada pelo músico em leilão feito em 2011. Segundo a Christie, a expectativa é de que a obra de arte seja vendida por um valor entre US$ 20 milhões (R$ 45 milhões) e US$ 25 milhões (R$ 56 milhões). / AP