Quando nossa humanidade distorce os princípios fundamentais, ela injeta perigo e calamidade a si mesma, disseminando-se logo a toda a civilização. Ninguém faria isso com firme intenção, geralmente isso resulta da cegueira momentânea do ódio ou por iniciar um caminho abraçando um ideal, mas logo tolerando pequenos desvios que com o passar do tempo substituem o ideal e se transformam no caminho. Assim é a fábrica de dor e vergonha de nossa humanidade, culpada de comissão, por enxergar claramente os desvios e fomentá-los, mas também culpada de omissão, ao contemplar as distorções e deixá-las passar. Uma civilização sem princípios não merece ser chamada assim, é apenas um bando de humanos assustados tentando cada um salvar a si.

ÁRIES 21-3 a 20-4

É insuficiente avisar

as pessoas que estão

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

se metendo em alguma roubada. Além de avisá-las, tornou-se propício você intervir diretamente nesses assuntos, a despeito de essa atitude não ser bem recebida.

TOURO 21-4 a 20-5

Ver-se na obrigação

de lidar com assuntos que na teoria não estejam à altura de suas condições é

um sinal de que se deve reconsiderar muita coisa. Siga nessa linha e faça as reconside-

rações necessárias.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Evoluídas são as almas que conseguem dominar os desejos e conduzi-los aos melhores objetivos possíveis, sempre os mais elevados, aqueles que quando realizados beneficiam uma grande quantidade de seres humanos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É hora de dar um fim definitivo a certas questões que se prolongaram demais. Faça isso independentemente das circunstâncias, porque se esperar pelo momento certo talvez isso não aconteça. Crie você as circunstâncias.

LEÃO 22-7 a 22-8

Não é de todo mal que pequenos detalhes perturbem seus grandes planos. Pense assim: sem esses pequenos detalhes talvez você perdesse de vista suas raízes, aquilo sem o qual todo o grande voo se veria prejudicado.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Chegar lá e conquistar é uma coisa, preservar o que foi conquistado é outra completamente diferente. Da próxima vez que você desejar muito conquistar algo ou alguém, tome um momento para meditar sobre o dia depois.

LIBRA 23-9 a 22-10

Cuide para não cair no conto da nostalgia, que imagina ter sido infinitamente melhor o passado do que as perspectivas que se abriram para você. O futuro é incerto, mas é certo que o passado não terá sido melhor do que esse.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tudo pode e deve ser perdoado, mas o perdão só redime a alma enquanto a personalidade deverá fazer, na prática, os ajustes e compensações para libertar o que ela amarrou. Cumpra sua parte e toque a bola para frente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As pessoas serão sempre surpreendentes, imprevisíveis e inesperadas, assim é a natureza humana. Por isso, se os seus planos dependem de pessoas então você pode esperar acontecerem grandes emoções o tempo inteiro.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ainda que pareça melhor agir com força total, seria sábio prestar aten-ção a esses pequenos detalhes que desenham outra perspectiva. Às vezes, como agora, agir com força total é apenas tentador e nada mais.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Dizem que todas as verdades são relativas, pois dependem de pontos de vista. Sugiro que você pense que es-sa afirmação, de duvidosa reputação, seja enunciada pelas pessoas que deixam uma brecha para continuar mentindo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sua alma enxerga muito além do que inúmeras pessoas próximas e distantes conseguem. Por isso, baseando-se nessa visão, você se torna responsável por decisões que, certamente, não agradarão a todo mundo. Isso é irrelevante.