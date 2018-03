Ciúmes contaminam elenco de ´Donas de Casa Desesperadas´

A série nem começou a ser exibida e o elenco de Donas de Casa Desesperadas, da RedeTV!, inspirada na série americana de sucesso Desperate Housewives, já anda em atrito. São comuns os comentários ácidos das atrizes nos bastidores da produção, umas sobre as outras. A ciumeira rola solta, principalmente com relação a Sônia Braga. O problema seria o boato sobre o cachê pago à atriz: R$ 1 milhão. A RedeTV! nega que Sônia tenha recebido tudo isso. Outro fato curioso é a atitude de Lucélia Santos. Mesmo vendo todas as suas colegas atendendo pessoalmente à imprensa, a atriz diz só dar entrevistas por e-mail. Lucélia Santos faz Susana Mayer (que no original é papel de Teri Watcher); Franciely Freduzeski faz Gabriela Solis (original de Eva Longoria); Vétia Zangrandi faz Elisa Fernandes (papel original de Marcia Cross, Bree Van De Kamp); Teresa Seiblitz faz Lígia Salgado (papel original de Felicity Huffman, a Lynette Scavo); Isadora Ribeiro faz Odete Marques (Nicollette Scheridan - Edie Brit no original); No elenco também estão Iran Malfitano, Alexandre Schumacher e Paulo Reis. A direção é do cineasta Fábio Barreto.