Citroën manterá anúncio com Kiefer Sutherland após prisão

A filial brasileira da Citroën informou nesta quinta, 27, que manterá a campanha publicitária de um de seus automóveis que conta com a participação do ator americano Kiefer Sutherland, apesar de ele ter sido preso nesta terça por dirigir embriagado em Los Angeles (EUA). A Citroën Brasil disse em uma nota de imprensa que: "Não comentará eventos envolvendo a vida do ator e que manterá a propaganda até dezembro, quando termina o contrato". O ator, que interpreta o agente Jack Bauer na série de TV 24 Horas, rodou o comercial em julho em São Paulo. No comercial, Sutherland dirige um carro C4 Pallas e passa por diferentes dificuldades no trânsito caótico de São Paulo.