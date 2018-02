Cisne Negro festeja 35 anos com quatro espetáculos Ter conseguido resistir por 35 anos, construindo uma companhia de dança que conquistou um espaço próprio, é o maior orgulho de Hulda Bittencourt, a fundadora do Cisne Negro, que hoje divide a direção com sua filha, Danny Bittencourt. Para celebrar esse percurso de sucesso, remontaram quatro obras de seu extenso repertório e as apresentam de quinta, às 21h, a domingo, às 17h, no Theatro Municipal de São Paulo: "Cherché, Trouvé, Perdú" (2002, música de Arvo Paart, 18''), de Patrick Delcroix; "Shogun" (1990, trilha musical reunindo Milton Nascimento e Fernando Brandt, Kôdo e Ondekoza from Sado Island, 6''), de Ivonice Satie; "Cânticos Místicos" (1989, com excertos do Messias, de Haendel, 29''43''''), de Vasco Wellenkamp; e "Bailantas", de Ana Mondini (1988, 21'', com música ao vivo de e com Gilberto Monteiro (gaita), Eduardo Cantero (violão) e Thiago Moreira (percussão). Os ingressos custam entre R$40 e R$ 90.