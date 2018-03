Cisne Negro é o melhor do Spirit Awards, o ''Oscar dos independentes''

Natalie e Aronofsky aproveitaram seus discursos para se vingar dos que não acreditavam no filme. "Contatamos alguns produtores que levaram não mais que de 30 segundos para recusar o projeto", disse o diretor. A descrença também quase afastou James Franco de 127 Horas, trabalho que lhe rendeu o Spirit de melhor ator. Ele fazia o curso de cinema na Universidade de Nova York quando acabou cedendo aos apelos de seu agente para aceitar o papel do rapaz que, imprensado por uma rocha no meio do deserto americano, é obrigado a amputar o próprio braço. Nas outras categorias, John Hawkes e Dale Dickey foram eleitos, respectivamente, os melhores ator e atriz coadjuvantes por Inverno da Alma.

Também no sábado aconteceu a tradicional premiação Framboesa de Ouro, dedicada às piores produções do cinema americano do ano passado. O Último Mestre do Ar, de M. Night Shyamalan, foi o grande vencedor (ou perdedor?) ao ganhar pior filme, diretor, roteiro, ator coadjuvante (Jackson Rathbone, também premiado por Eclipse) e pior uso do 3D. Outro que não escapou dos olhos críticos da fundação Golden Raspberry Award, responsável pela temível premiação, foi Sex and the City 2, cujo todo elenco feminino (Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon) dividiu a estatueta de pior atriz. Ashton Kutcher foi o pior ator do ano e, como trabalha muito, recebeu a honra não por apenas um mas por dois filmes (Par Perfeito e Idas e Vindas do Amor).