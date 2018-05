Cirque du Soleil voltará ao País com 'Varekai'

Após uma bem-sucedida turnê pelo Brasil em 2009-2010 com o espetáculo "Quidam", o Cirque du Soleil vai voltar ao País para apresentar novo show "Varekai". A estreia nacional será em São Paulo, no dia 15 de setembro, no Parque Villa Lobos. Depois a trupe seguirá para o Rio de Janeiro (8 de dezembro), Belo Horizonte (19 de janeiro de 2012), Brasília (23 de fevereiro), Recife (30 de março), Salvador (3 de maio), Curitiba (8 de junho) e Porto Alegre (12 de julho).

Esta será a quarta temporada do Cirque du Soleil no País. A trupe já esteve por aqui com "Saltimbanco" (2006), "Alegría" (2007-2008) e "Quidam" (2009-2010). Lançado em 2002, em Montreal, "Varekai" é inédito no Brasil, mas já foi visto em mais de 60 cidades de 15 países. Assim como as apresentações anteriores, o espetáculo mistura teatro, dança, música e acrobacias circenses.

Pelo menos 6 milhões de pessoas no mundo já viram o espetáculo, que leva ao palco 58 artistas, entre eles uma brasileira. O figurino, criado por Eiko Ishioka, conta com mais de 130 peças multicoloridas de roupa. Ao todo, entre sapatos, perucas, chapéus e acessórios, são mais de 600 peças de vestuário. Dois cantores e uma banda acompanham o espetáculo.

"Varekai", que significa na língua cigana ''em qualquer lugar'', conta a história de Ícaro, jovem rapaz que podia voar e que, ao se aproximar do sol, tem suas asas derretidas. Ele aterrissa em uma floresta mágica, no ponto mais alto de um vulcão, em um mundo habitado por criaturas fantásticas. Lá conhece uma jovem misteriosa e inicia uma busca através dos mistérios do mundo e da mente. O espetáculo foi criado pelo diretor Dominic Champagne, o mesmo de "LOVE", baseado em músicas dos Beatles e um dos maiores sucessos do Cirque du Soleil em espetáculo fixo em Las Vegas (EUA).

"O público brasileiro poderá assistir a um espetáculo ousado, repleto de números aéreos, colorido e que é verdadeiramente surpreendente. Tem uma concentração muito grande de acrobacias aéreas e uma grandiosidade impressionante", afirmou Fernando Alterio, presidente da Time For Fun, realizadora do evento.

De acordo com Mathieu Gatien, diretor artístico de "Varekai", o espetáculo fala um pouco de como é a vida no circo, viajando de cidade em cidade. "É um espetáculo para a família, de crianças aos mais velhos. Todos terão alguma coisa no show com a qual poderão se identificar. É um entretenimento para a família. Os artistas celebram a energia, celebram a vida. Este é o espírito de Varekai", afirmou Gatien.

Uma boa notícia para a família brasileira é que os preços dos ingressos estão mais em conta nesta temporada em relação à "Quidam", de acordo com Alterio. "Desta vez nós estamos em um momento econômico mais favorável, com a valorização do real e resolvemos transferir este benefício do câmbio para os nossos consumidores. O menor preço, que é meia entrada do Setor 3, é a partir de R$ 70. Com isso queremos aumentar a base de consumidores que poderá ter acesso ao espetáculo".

A má notícia é que continua caro para a maioria dos brasileiros. Os preços variam de R$ 140 (R$ 70 meia entrada) no Setor 3 a R$ 395 (R$ 197,5 meia entrada) no Setor Premium. A pré-venda de ingressos começa hoje em São Paulo para clientes dos Cartões Bradesco Prime e da American Express Membership Cards pelo site www.ticketsforfun.com.br. No Rio, a pré-venda inicia no dia 21 de junho.