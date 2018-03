Cirque du Soleil promove novo espetáculo nas ruas mexicanas

CIDADE DO MÉXICO (EFE) - Mais de 20 artistas do espetáculo Ovo da companhia Cirque du Soleil tomaram as ruas de um bairro da capital mexicana para entreter os motoristas e transeuntes com coreografias, esquetes e malabarismos.

As apresentações de rua aconteceram no último domingo em intersecções do bairro de Condesa, no centro da Cidade do México, na inusitada iniciativa que integra uma campanha de publicidade.

"Ocorreu-nos a ideia de mudar essa sensação de dirigir aborrecidos ou de ter como entretenimento o típico palhaço de rua por um espetáculo curto que reunisse toda a magia do Cirque du Soleil", disse à Agência Efe o diretor associado de marketing da empresa responsável pela intervenção.

Ovo conta a história de um ovo misterioso que aparece do nada em um colorido ecossistema habitado por insetos que sofrem mudanças de perspectiva graças à aparição do novo objeto, símbolo do enigma e dos ciclos de suas vidas. O espetáculo estreará na capital no dia 30 de outubro.