Cirque du Soleil estréia nesta quinta em SP E, finalmente, senhoras e senhores, eis que o Cirque du Soleil chega à cidade! Com estréia marcada para amanhã para o público, o espetáculo "Saltimbanco", criado em 1992 pela trupe canadense, vem apresentar números circenses clássicos que devem encher os olhos de adultos e crianças. Mas não espere assistir à história de um menino que vive numa metrópole e explora o mundo, sinopse que vem sendo bastante divulgada pelo Cirque e, conseqüentemente, pela imprensa. "Saltimbanco" é dividido em 12 atos independentes entre si, entre os quais, os impressionantes números das irmãs gêmeas ucranianas no Trapézio Duplo (que revezam-se, dia sim, dia não, com outras duas ucranianas e também gêmeas), os 28 artistas, entre homens e mulheres, que demonstram força e equilíbrio em belas coreografias nos quatro Mastros Chineses e a família contorcionista de Adágio. Promessa de nova temporada Devido à concorrida procura por ingressos em São Paulo e agora no Rio, o presidente da CIE Brasil, Fernando Alterio, já iniciou a negociação da vinda de outro espetáculo do Cirque du Soleil para o Brasil no ano que vem, quando esteve na estréia de Love, o mais novo show da companhia inspirado no legado musical do quarteto lendário The Beatles em Las Vegas, no fim de junho. "É provável que seja ´Alegría´ e vamos estender as apresentações para mais quatro capitais, além de São Paulo", contou. ´Alegría´ criado em 1994, está em turnê européia - até o dia 20 ficará em Amsterdã, na Holanda, e a partir do dia 31 terá como destino Bruxelas, na Bélgica. "Existe uma lógica na ordem em que os espetáculos do Cirque são apresentados quando vão pela primeira vez em um país ou continente. "Saltimbanco" é sempre o primeiro e depois vem Alegría", diz Alterio, reproduzindo o que parte da organização do Cirque du Soleil já havia comunicado na primeira coletiva no Brasil, ocorrida no dia 11 de abril. Inevitável aqui a comparação com o delicado e sensível espetáculo "Plic Ploc", do Cirque Plume. Os franceses, sempre tidos como preservadores de sua língua, fizeram questão de traduzir para o português o belo enredo do também primeiro espetáculo que realizam por aqui (o último dia é nesta quinta-feira no Teatro Alfa e já não há mais ingressos). O simpático artista francês que fala a nossa língua ainda brinca com o público, dizendo que conhece muito sobre o País: "O presidente da República Federativa do Brasil é o Ronaldinho." É claro. Saltimbanco. 160 min. Cirque du Soleil (2.528 lug.). Rua Chedid Jafet, s/n.º. 3.ª a 6.ª, 21 h; sáb., 17 h e 21 h; dom., 16 h e 20 h. Ingressos esgotados. Até 22/10