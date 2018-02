Cirque du Soleil anuncia homenagem a Michael Jackson O Cirque du Soleil e o espólio de Michael Jackson anunciaram ontem que o espetáculo Michael Jackson ONE estreará em Las Vegas no dia 29 de junho. Com 63 artistas e dançarinos, trata-se de uma fusão sônica de acrobacias, dança e visuais por meio da música de Jackson, que será ouvida pelo público por um ambiente de som surround de última geração. O espetáculo é escrito e dirigido por Jamie King, que começou sua carreira como dançarino na Dangerous World Tour de Jackson.