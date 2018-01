Cirque du Soleil abre vagas para temporada em SP O espetáculo Quidam, do Cirque du Soleil, está contratando profissionais interessados em fazer parte de sua equipe durante a temporada em São Paulo, a partir de 19 de fevereiro. Os candidatos devem comparecer até o dia 22 deste mês no escritório da Allis (Rua Bráulio Gomes, 36, 1º andar, centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Além de entregues pessoalmente, os currículos também podem ser enviados pelo e-mail cds@allis.com.br. São cerca de 200 vagas, com salários que variam de R$ 800 a R$ 1 mil. Informações sobre documentação, prazos e exigências curriculares da companhia canadense podem ser conferidos no site www.allis.com.br. A temporada de Quidam deve durar aproximadamente um ano, com 330 apresentações programadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.