Cirilo regrava 'Happy' para os 33 anos do SBT Resgatado da Record por Silvio Santos, Jean Paulo Campos, o Cirilo de Carrossel e Patrulha Salvadora, será a estrela do clipe que celebra os 33 anos do SBT e inaugura nova vinheta para a emissora dita "a TV mais feliz do Brasil". O pequeno astro canta Feliz, versão nacional de Happy, sucesso mundial de Pharrell Williams, que embalou o filme Meu Malvado Favorito. E o garoto não se acanha: dança, em cena, bem ao modo do cantor no vídeo original, que já fez mais de 380 milhões de visualizações no YouTube. O filminho de parabéns ao SBT inclui 90 profissionais do cast da emissora e será lançado no Programa da Eliana, neste domingo.