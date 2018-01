'Circumstances/Circunstâncias', mostra de sensação visual

Na obra ‘Viewers’, 15 homens encaram (em silêncio) o visitante. Foto: Gary Hill/Divulgação

SÃO PAULO - Gary Hill se considera um ‘artista da linguagem’. Apesar de nunca ter abandonado a escultura (primeira técnica a que se dedicou), foi como um dos precursores da videoarte que ele ganhou fama nos anos 70.

Agora, o artista multimídia tem cinco obras em Circunstances/Circunstâncias, no Museu da Imagem e do Som (MIS). "As ideias me vêm como um flash; eu simplesmente sinto e faço", diz ele. E talvez seja essa a melhor forma de aproveitar a exposição - sentindo todas as obras.

Onde: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Quando: 12h/19h (dom. e fer., 11h/18h; fecha 2ª). Abre 4ª (20). Até 21/3. Quanto: R$ 4 (dom., grátis).