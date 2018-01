Circulação dos grandes jornais americanos continua caindo

As vendas dos grandes jornais americanos continuam caindo, segundo o mais recente cálculo semestral de circulação divulgado na segunda-feira, 28, que indica que periódicos como The New York Times e The Washington Post ainda estão perdendo leitores. A publicação especializada no setor impresso Editor and Publisher afirma que quando a Agência de Auditoria de Circulação publicar todos os dados correspondentes ao semestre que acabou no dia 31 de março, a queda será de 3,5% para as edições diárias e de 4,5% para as dominicais. Segundo os números publicados na segunda, a circulação diária do New York Times caiu 3,8%, para 1.077.256 exemplares. A edição dominical perdeu mais de 150 mil cópias, o equivalente a 9,2%, para 1.476.400 exemplares. O mesmo ocorreu como o Washington Post, cuja tiragem diária diminuiu 3,5%, para 673.180 exemplares. A queda do domingo foi de 4,3%. Entre os jornais que também perderam leitores estão o Los Angeles Times, o San Francisco Chronicle, The Boston Globe e The Miami Herald, para citar alguns. Entre os poucos que conseguiram aumentar sua tiragem está a publicação financeira The Wall Street Journal, com um crescimento de 0,3% de sua circulação, para 2.069.463 cópias. As vendas do USA Today aumentaram 0,27%, para 2.284.219 exemplares. A circulação dos jornais tem caído desde a década de 80, embora a tendência tenha se acelerado nos últimos anos devido à transferência de leitores para as edições digitais.