Circuito Sesc de Artes vai percorrer 88 cidades de SP A partir desta terça e até 6 de maio, 88 cidades paulistas receberão a programação do Circuito Sesc de Artes 2012, com atividades gratuitas. Cerca de 200 artistas, nacionais e estrangeiros, participam do evento nas áreas de música, teatro, artes visuais, circo, dança, literatura, artemídia e vídeo. Como parte do evento, por exemplo, ocorrerão shows de Arnaldo Antunes e Edgard Scandurra, Marcelo Jeneci, Mariana Aydar e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, e apresentações de espetáculos dos grupos Lume, de São Paulo, e Grupo de Dança Primeiro Ato, de Minas Gerais. Mais informações e programação completa em www.sescsp.org.br/circuito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.