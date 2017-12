Circuito Sesc de Artes passará por 102 cidades de SP Começa nesta sexta-feira e vai até o dia 23 o Circuito Sesc de Artes, que passará por 102 cidades do Estado. Na programação, que pode ser conferida no site www.sescsp.org.br/circuito, mais de 63 atrações gratuitas e cerca de 40 artistas brasileiros e estrangeiros das mais variadas áreas, como música, dança, teatro, circo, artes visuais, literatura, artemídia e cinema. Entre eles, Tulipa Ruiz, Fabiana Cozza e Céu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.