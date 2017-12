Circuito Cultural terá 700 espetáculos gratuitos em SP Mais de 700 espetáculos gratuitos de teatro, música, cinema, dança e circo espalhados por 50 cidades do Interior e do Litoral compõem o Circuito Cultural Paulista, programa que a Secretaria de Estado da Cultura lança hoje. A série de eventos, que começa no dia 8 de março, prossegue até novembro. A proposta é possibilitar a circulação de espetáculos culturais por todo o Estado, ajudando na formação intelectual do público e no incentivo aos artistas locais. De acordo com o coordenador da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural da secretaria, André Sturm, o Circuito Cultural nasceu no ano passado. É a ampliação do projeto Curto-Circuito, que circulou por 10 municípios paulistas em 2007. Cerca de cinqüenta cidades vão receber as apresentações e, em cada município, haverá ao menos um espetáculo por mês - em 30 cidades, serão dois espetáculos mensais. Artistas como Yamandú Costa, Monica Salmaso, Ná Ozzetti, Tião Carvalho e o grupo querido dos estudantes ''bicho-grilo'' da USP, Teatro Mágico, fazem parte do elenco itinerante. Uma das iniciativas mais interessantes do Circuito é a de levar sessões de cinema para algumas cidades que não possuem salas de exibição. "Vamos exibir filmes nacionais nas praças públicas desses municípios", adianta Sturm. As bibliotecas locais também serão utilizadas para a realização dos eventos. No total, foram investidos R$ 4,5 milhões no programa. Além do interesse da própria prefeitura, o critério para a escolha das cidades participantes foi a existência de equipamentos culturais adequados (teatros, salas, parques) e a possibilidade de atender outras cidades próximas. O Circuito Cultural Paulista passará pelos seguintes municípios: Andradina, Atibaia, Assis, Avaré, Bertioga, Bebedouro, Brotas, Buritama, Caraguatatuba, Catanduva, Dracena, Fernandópolis, Guararapes, Guaíra, Guararema, Ibitinga, Itapira, Itatiba, Itápolis, Iguape, Ilhabela, Itapetininga, Jaú, Juquiá, Lençóis Paulista, Lins, Lorena, Martinópolis, Matão, Miracatu, Mirandópolis, Mongaguá, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Olímpia, Paraguaçu Paulista, Presidente Epitácio, Queluz, Regente Feijó, Rio Claro, Santa Bárbara d''Oeste, Santa Rosa de Viterbo, Santa Fé do Sul, São Manuel, São Simão, Sertãozinho, Suzano, Taquarituba e Tupã. As informações são do Jornal da Tarde