Circo Tihany Spetacular retorna a SP com novo espetáculo após 13 anos

Após 13 anos sem se apresentar em São Paulo, o circo Tihany Spetacular retorna à cidade com novo espetáculo, AbraKdabra, visto por mais de 1 milhão de brasileiros em sua atual turnê, iniciada em 2010. A estreia está agendada para o dia 28 de novembro no Parque Villa-Lobos. A responsável pela vinda do grupo ao Brasil é a empresa XYZ Live.

Tihany é considerado o maior circo da América Latina, com 56 anos de história, mais de 600 cidades visitadas em todo o mundo e público superior a 80 milhões de espectadores.

O novo espetáculo é dividido em 18 atos, com duas horas de duração. Ao contrário dos circos tradicionais, o Tihany não tem animais em seu casting e apresenta números de acrobacia, contorcionismo, ilusionismo e dança. Todos eles usufruem de recursos tecnológicos de ponta, como 20 mil watts de som e 124 luzes de LED que geram efeitos tridimensionais. Um dos momentos mais empolgantes de Abrakdabra é quando um helicóptero invade o picadeiro.

Na estrutura a ser armada em São Paulo, o circo terá palco de 900 m² em uma tenda com mais de 1,8 mil metros de tecido, com capacidade de comportar uma plateia de 2 mil pessoas. A equipe fixa conta com 150 pessoas e gerará cerca de 500 novos empregos temporários, entre bilheteiros, seguranças e ajudantes gerais.

A atual turnê foi iniciada na cidade de Boa Vista (Acre) e passou por São Luís, Maceió, Campina Grande, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Aracaju, Salvador, Vitória e Brasília. Atualmente, segue em fase de encerramento em Goiânia.

"O Tihany é um complexo arquitetônico que combina beleza cênica, talentos individuais, muito profissionalismo e paixão de todos os envolvidos, que garantiram sua longa trajetória de sucesso até os dias de hoje. A companhia coleciona fãs nos 40 países e mais de 600 cidades que visitou. No mundo inteiro, mais de 80 milhões de pessoas já viram nossos shows", afirma Richard Tihany, diretor executivo do circo.