Circo Ringling Bros. fecha após 146 anos

O Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus, criado nos Estados Unidos em 1871 e promovido por muito tempo por seu proprietário como o "maior espetáculo da Terra", anunciou que encerrará suas atividades em maio após 146 anos.

O circo explicou em sua decisão que não pode sobreviver devido ao aumento dos custos e diminuição da venda de entradas, sobretudo depois que foi obrigado em 2015 a tirar os elefantes de seu espetáculo.

No início de suas atividades, o circo era famoso por seu espetáculo e "bizarrices". De fato, P.T. Barnum, chamado de o "príncipe dos charlatões", não hesitou em exibir gigantes da Islândia, mulheres da Patagônia, anões, serpentes do mar... e até uma "sereia de Fiji", que na verdade era um torso de macaco com uma calda de peixe costurada.

Barnum teria criado o circo de três arenas e sido um dos primeiros a usar a eletricidade. Atualmente, o Ringling Bros. continua sendo o maior circo do mundo.

O Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus ainda visitará 30 cidades nos Estados Unidos este ano, antes de seu último show em 21 de maio em Uniondale, perto de Nova York.