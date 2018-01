Circo Nacional da China volta ao País com Millenium "Não somos um circo. Um circo tem animais e nós não temos." Esse foi o primeiro esclarecimento que deu Tie Shi, o treinador de movimentos acrobáticos do Circo Nacional da China, erroneamente traduzido desta forma para o português. O nome real do grupo, que já passou por Brasília e estréia amanhã novo espetáculo em São Paulo, é Trupe Acrobática de Shenyang (cidade onde a companhia foi formada há 55 anos), na China. Antes também já foi chamado aqui no Brasil de Circo Imperial da China. A trupe volta ao Brasil após dois anos para apresentar o espetáculo Millenium, que alia técnicas tradicionais circenses, como o trapézio e o contorcionismo, a uma inspiração futurista. O elenco é composto por 65 integrantes, sendo todos muito jovens com idade entre 12 e 30 anos. "Mantemos uma escola dentro da Trupe Acrobática de Shenyang, onde os chineses começam a treinar bem jovens", conta Tie. Convidados especiais de Moscou e São Petersburgo, na Rússia, e Paris, França, também integram uma das companhias circenses mais celebradas do mundo. Mais de 12 toneladas de equipamentos foram trazidos da China para compor o cenário da maior montagem da companhia. Só agora, após 55 anos de existência, é que os chineses estão planejando lançar produtos comerciais associados ao nome da trupe. Bem diferente da estratégia de mercado do canadense Cirque du Soleil, que chega a São Paulo no próximo dia 3. A companhia chinesa possui apenas dois especiais produzidos especialmente para a televisão. Em relação aos seus "coleguinhas" de Montreal, Tie opina: "Nós já vimos alguns espetáculos do Soleil. Eles também são muito bons. Mas eles têm características e princípios bem diferentes dos nossos, que realizamos um trabalho fortemente calcado em acrobacias." A turnê de 2006 pela América do Sul tem início aqui no Brasil e depois seguirá para Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Venezuela, Equador, Colômbia, Costa Rica, Salvador, Panamá e México. Circo Nacional da China. Via Funchal. Rua Funchal, 65, 3089-6999. 3.ª a 6.ª, 21h30; sáb. e dom. 15h e 21h30. R$ 30 a R$ 150. Até 23/7N