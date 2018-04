Circo de Bonecos celebra 10 anos com seis espetáculos Para comemorar os 10 anos da Companhia Circo de Bonecos, a trupe preparou uma programação especial: a partir de amanhã, serão encenados seis espetáculos do repertório da trupe. Haverá ainda exposição de bonecos-personagens criados pelo grupo e workshop para bonequeiros e arte-educadores. Tudo isso na Sala Carlos Miranda, do Complexo Cultural Funarte São Paulo.