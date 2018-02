Circo da China estreia espetáculo 'Sky Mirage II' em SP

O show apresenta 15 números tradicionais. Entre eles, exercícios de contorcionismo, mergulho na argola, roda gigante e atos com o diabolô, brinquedo originário da China que serve para fazer malabarismos. No palco, 50 artistas se revezam para dar vida aos atos, incluindo 12 crianças menores de 16 anos, o mais novo deles de apenas 12 anos.

Unindo o novo e o tradicional, o espetáculo, que demorou um ano para ser desenvolvido, promete demonstrar técnicas milenares utilizadas por asiáticos no picadeiro, que datam da dinastia Qin e Han (221 A.C. a 220 D.C). "Sky Mirage II" conta com a direção de Zhang Shouhe, coreógrafo e professor de dança moderna do Instituto de Dança de Pequim. As informações são do Jornal da Tarde.

Sky Mirage II - Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955). Tel. (011) 4003-6464. De hoje a 7/8. Ter., qua. e qui., às 21h30. Sex., às 22h. Sáb., às 17h

e 22h. Dom., às 16h e 20h. De R$ 50 a R$ 160. 12 anos.