'Ciranda de Pedra' vai evitar temas polêmicos Nada de eutanásia, suicídio, gays ... Ciranda de Pedra, novela das 6 da Globo, que estréia no dia 5, eliminou do seu texto original todo e qualquer assunto polêmico que possa comprometer a emissora com a classificação indicativa, e a audiência, claro. Baseada na obra homônima de Lygia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra, de Alcides Nogueira, teve muitos dos destinos de seus personagens modificados para que pudesse ir ao ar. A personagem de Ana Paula Arósio (Laura), por exemplo, no original morreria de eutanásia praticada pelo médico Daniel (Marcello Antony). Se Laura morrer na trama (o que não é certeza ainda), será de tristeza. Já Antony, que no livro pratica suicídio, não irá morrer na novela. A personagem Letícia, de Paola Oliveira, lésbica na obra original, será heterossexual na trama. Outro que perdeu a polêmica é Conrado (Max Fercondini). O personagem não será impotente sexual, como previsto. Segundo Alcides Nogueira, as mudanças foram necessárias para deixar o folhetim ''mais leve'' e ''adequado ao horário''. O autor conta que conversou muito com Lygia Fagundes Telles antes de fazer as alterações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo