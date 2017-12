Cinquentenário vira pretexto de grande reforma Dona de hábitos muito fortes no imaginário nacional, a Globo sempre se cercou de cuidados extras para mexer na grade e em seus tradicionais conceitos de programação. Assim, as mudanças - e não são poucas - ensaiadas para 2015 - virão embaladas na efeméride do cinquentenário da casa. A ideia é anunciar que a Globo chega aos 50 anos pensando na televisão do futuro. A troca de logotipo, no início do ano, já apontava para tanto. A rápida transformação de hábitos do espectador também pede que as mudanças, quando necessárias, sejam feitas com urgência e sem os receios de perda de audiência que até hoje pautaram grandes reformas.