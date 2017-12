Cingapura inaugura a roda-gigante mais alta do mundo

A roda-gigante mais alta do mundo, de 165 metros de altura e situada em Cingapura, a Singapore Flyer, será inaugurada nesta segunda, 11, depois que um grupo de pessoas pagar para viver essa experiência de milhares de dólares cingapurianos. A atração, que supera a London Eye de Londres em 30 metros, não será aberta ao público até o próximo dia 1º de março, segundo a companhia encarregada de sua construção, a Great Wheel Corp, informou a imprensa local. A Singapore Flyer conta com 28 cabines do tamanho de um ônibus urbano com uma capacidade para 28 pessoas que permite aos passageiros caminhar sem sentir nenhuma vibração durante os 30 minutos de rotação. O preço das entradas para os adultos vai desde os 29 dólares cingapurianos (US$ 20 ou R$ 40,00) de uma viagem simples até os 69 dólares (US$ 48 ou R$ 96,00) que inclui coquetéis e "embarque rápido". Além disso, também é possível alugar uma cabina inteira por cerca de mil dólares cingapurianos (US$ 704 ou R$ 1,4 mil) e por 1.500 (US$ 1.057 ou R$ 2 mil) nos finais de semana e à noite. A roda-gigante permitirá aos visitantes desfrutar da vista da baía de Cingapura e dos pontos mais característicos da cidade, e em dias claros os países vizinhos, Malásia e Indonésia. Responsáveis da Great Wheel Corp disseram que esperam ter 10 milhões de passageiros por ano, enquanto a cidade-estado, que conta com menos de 5 milhões de habitantes, recebeu o ano passado 10,3 milhões de turistas, segundo dados do Ministério do Turismo.