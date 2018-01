Cineworld dobra de tamanho para se tornar uma das redes de cinema líderes na Europa

O Cineworld, única rede de cinema listada no Reino Unido, disse que o acordo criará uma cadeia de 201 complexos de cinema, com 1.852 telas, ficando atrás apenas do Odeon & UCI Group na Europa, empresa controlada por um fundo de private equity.

A oferta em dinheiro e ações vai deixar o Cinema City com um quarto do Cineworld, que está financiando a compra através de uma combinação de ações, dívida e uma emissão de 110 milhões de libras em ações.

O Cineworld disse que irá pagar 272 milhões de libras em dinheiro, com a companhia polonesa ficando com 24,9 por cento de suas ações.

O negócio foi baseado em um valor de 503 milhões de libras para o Cinema City (828 milhões de dólares), em uma base livre de caixa e de dívidas, disse o Cineworld em um comunicado.

(Por Esha Vaish)