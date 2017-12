CineSul homenageia atriz cubana Daisy e ator argentino Favio

Começa nesta terça-feira, 12, no Rio o CineSul, com uma extensa programação que vai até dia 24, com obras inéditas e homenagens a importantes figuras do audiovisual ibero-americano. O ator e diretor brasileiro Hugo Carvana, o ator e diretor argentino Leonardo Favio e a atriz cubana Daisy Granados ganham as principais retrospectivas deste ano. Daisy virá ao Brasil para a homenagem. Leonardo Favio vai acompanhar a distância a exibição dos clássicos Crónica para Un Niño Solo, Este Es el Romance del Aniceto y la Francisca e o monumental documentário sobre Perón, com quase 6 horas, intitulado Sinfonia del Sentimiento.