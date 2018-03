Cinesesc será ampliado e terá projetor 3D

Ainda não há datas, projeto arquitetônico da reforma nem escritório arquitetônico contratado, mas é fato que o Cinesesc vai ganhar mais duas novas salas, que serão instaladas no prédio ao lado do atual cinema, onde fucionava uma loja de roupa de praia, fechada há mais de dez anos. O prédio também passará por ampliação e por mudanças estruturais. Para alegria dos cinéfilos, o café do Cinesesc (único do País) deve se manter. Durante o período de reforma, a programação do cinema deve ser transferia para outras salas da cidade. / F.G.