CineSesc prepara retrospectiva de filmes nacionais Em sua 8ª edição, o CineSesc apresenta a partir de quinta-feira até o dia 27 de dezembro, a mostra Retrospectiva do Cinema Brasileiro, com uma boa safra de filmes nacionais de 2007. Esta é uma oportunidade de ver ou rever as produções a preços bem baixos (R$ 4) e as boas atuações de atores como Wagner Moura, em Tropa de Elite, Selton Mello, em O Cheiro do Ralo, e ainda Caio Blat, em Baixio das Bestas, Batismo de Sangue e Proibido Proibir. No total, serão 59 fitas a disposição durante os 14 dias da mostra, sem reprises. No primeiro, os visitantes poderão conferir Meteoro (direção de Diego de la Texera), que conta a história do surgimento de uma pequena cidade chamada Meteoro, em pleno sertão baiano, a partir de um grupo de trabalhadores que construíam uma estrada federal e que, após o golpe militar, ficaram esquecidos. No mesmo dia será exibido PodeCrer! , dirigido por Arthur Fontes e com Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Sílvio Guindane, Malu Mader, José de Abreu, Stepan Nercessian, Patricya Travassos e Lulu Santos no elenco. Um grupo de amigos está no ano de formatura do colégio, tendo que lidar com a expectativa pelo vestibular e o futuro de suas vidas. Cartola também está na programação da estréia. Com a direção de Lírio Ferreira e Hílton Lacerda, o filme a conta a trajetória de um dos compositores mais importantes da música brasileira. Na sexta-feira estão na programação mais quatro produções nacionais: Os 12 Trabalhos; O Passageiro, Segredos de Adulto; Baixio das Bestas e Cão Sem Dono. Este último narra o encontro entre Ciro (Júlio Andrade), recém-formado em Literatura, que passa por uma crise existencial marcada pelo ceticismo e pela falta de planos, e Marcela (Tainá Muller), uma ambiciosa modelo em início de carreira, que se entrega de forma obsessiva ao seu trabalho e, com isso, adia para mais tarde a realização de qualquer sonho. Já no dia 15, grandes produções estarão em cartaz, com destaque para O Cheiro do Ralo (Heitor Dhalia) e o polêmico Tropa de Elite (José Padilha). O primeiro foi o escolhido como o melhor da 30ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Neste, Lourenço (Selton Mello) é dono de uma loja que compra objetos usados. Pouco a pouco, ele troca a frieza de negociar pelo prazer de explorar os clientes, por meio de jogos, que procuram sua loja quando atravessam dificuldades financeiras. Ele passa a identificar as pessoas como se estivessem à venda, cada uma com uma característica ou um objeto que lhe é oferecido. Em Tropa de Elite, capitão do Bope quer deixar o posto e busca um substituto, ao mesmo tempo em que dois amigos se destacam por sua honestidade como policiais. Nos outros dias que seguem na programação da mostra estão os filmes: Proibido Proibir; Saneamento Básico -O Filme; Primo Basílio; Fabricando Tom Zé; Antônia; A Casa de Alice; Bem-Vindo a São Paulo; O Homem que Desafiou o Diabo; Noel - O Poeta da Vila; O Magnata; Querô; Mestre Bimba - A Capoeira Iluminada e ainda muitos outros. As informações são do Jornal da Tarde Retrospectiva do Cinema Brasileiro. De 20 a 27 de dezembro, no CineSesc. Rua Augusta, 2075, São Paulo. Preço: R$ 4. Informações: www.sescsp.org.br