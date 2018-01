CineSesc exibe os melhores filmes de 2007 em SP O Festival dos Melhores Filmes chega à sua 34ª edição, no CineSesc, em São Paulo, consagrado como o 4º mais tradicional do País. Trata-se de uma bela revisão do melhor da cinematografia nacional e estrangeira, na opinião de freqüentadores e 81 críticos convidados, que escolheram seus preferidos entre todos os filmes exibidos no País no ano passado - 68 brasileiros e 253 internacionais. Os mais votados em diversas categorias serão conhecidos hoje, em sessão para convidados. A maratona mesmo começa amanhã, com a exibição, às 14h30, de A Leste de Bucareste, dirigido por Corneliu Porumboiu, e se estende até o dia 24, quando, às 21 horas, inicia-se a última sessão, estrelando Em Busca da Vida, de Jia Zhang-ke. Na mostra de hoje, em sessão para convidados, o ator Dan Stulbach vai anunciar os eleitos na votação dos melhores filme, ator, atriz e diretor do ano passado. Em seguida, será exibido o filme Falsa Loura, de Carlos Reichenbach. Além do diretor, estarão presentes atores como Mauricio Mattar e Djin Sganzerla e equipe de produção. O suspense sobre os escolhidos, portanto, só será resolvido à noite, mas algumas apostas parecem certeiras. Carla Ribas, por exemplo, deverá ganhar a preferência entre as atrizes brasileiras por seu belo trabalho em A Casa de Alice. Entre os atores, a disputa é grande entre Wagner Moura, o já mítico Capitão Nascimento de Tropa de Elite, de José Padilha; e Rafael Raposo e sua despojada interpretação em Noel - Poeta da Vila, de Ricardo Van Steen. Correndo por fora, surge Selton Mello e seu desprezível, mas solitário personagem de O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia. Festival Sesc dos Melhores Filmes. CineSesc. Rua Augusta, 2.075, São Paulo. Telefone (011) 3087-0500. Diariamente, 14h30, 16h30, 19 h, 21 h. R$ 6. Até 24/4. Abertura hoje, às 20h30, para convidados, com a exibição do longa Falsa Loura, de Carlos Reichenbach.