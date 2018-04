Cinemax exibe o intrigante desenho japonês 'Castelo Animado'

Os desenhos do japonês Hayao Miyazaki pouco lembram as produções americanas - de estrutura absorvente, são mais recomendados para adultos. É o caso de O Castelo Animado, que o Cinemax e exibe às 19h45. Como no desenho anterior, A Viagem de Chihiro, a trama é complexa e não totalmente dirigida para crianças. Mas O Castelo Animado comprova que o japonês Miyazaki é um mestre da animação. Aqui, ele conta a história de uma jovem de 18 anos vítima da maldição de uma bruxa que a transformou em uma senhora de 90 anos. Uma das premissas básicas do trabalho de Miyazaki é que nem sempre (na verdade quase nunca) as leis da lógica imperam. Afinal, o artista japonês se deixa guiar tanto por uma técnica segura quanto pela liberdade do inconsciente. O resultado é algo sempre vibrante, mas nem sempre conquista a unanimidade. Há uma parcela do público (pequena, é bem verdade) que se sente um tanto saturada pelos excessos de seu universo mágico. Mas é inegável que Miyazki seja um artista superior, responsável por um trabalho visualmente exuberante e marcado por questões que incomodam, quebrando a regra de que desenho deve apenas divertir.