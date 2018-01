Cinemateca será dirigida por Lisandro Nogueira Lisandro Nogueira é o novo diretor da Cinemateca Brasileira. O anúncio do nome do professor goiano foi confirmado ontem, 2, pelo Ministério da Cultura. Crítico de cinema da TV Anhanguera e professor da Universidade Federal de Goiás, Lisandro é mestre em Cinema e TV pela USP e doutor em Cinema e Jornalismo pela PUC-SP. "Tenho um trabalho sério com restauração e preservação. Recuperei e criei para as Organizações Jaime Camara, o terceiro grupo de comunicação do País, um centro de documentação e informação", declarou Nogueira, que há dez anos é coordenador do Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental de Goiás (Fica).