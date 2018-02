Cinemateca promove mostra de road movies Na primeira exibição em um festival internacional, em Cannes, uma aclamação de mais de cinco minutos de palmas louvou o novo filme de Walter Salles, "Na Estrada" (On the Road), adaptação do romance cult de Jack Kerouac. A história dos jovens americanos que, nos anos 1940, rodam as entranhas dos EUA e México para descobrirem o mundo, o sexo, as drogas e a si mesmos, acaba de ganhar releitura, mas o mesmo espírito libertário se assanha no cinema há mais de 50 anos.