Cinemateca, Globo e SBT abriram acervo As imagens que compõem as biografias retratadas na série Damas da TV são resultado de um tour pelos acervos da Globo - do mesmo grupo ao qual o Viva pertence -, do SBT e da Cinemateca, onde restam cenas da Tupi. Do SBT, o professor Hermes Frederico, idealizador e produtor da série, obteve cenas de Éramos Seis, a produção mais requintada da TV de Silvio Santos no ramo, para o depoimento de Irene Ravache.