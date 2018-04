Cinemateca festeja aniversário de SP Amanhã, a Cinemateca Brasileira celebra o aniversário de São Paulo com a quinta edição da mostra Cinemateca SP. Para a comemoração será exibido um ciclo de filmes dedicado à representação cinematográfica da cidade. Este ano, o crítico de cinema Jean-Claude Bernardet foi convidado pela instituição a selecionar 17 títulos que apresentam parte fundamental da história do cinema paulistano. Dentre os destaques da programação, Anjos da Noite, de Wilson Barros, e Nenê Bandalho, filme policial baseado em conto de Plínio Marcos. No dia 25, haverá uma sessão especial com a presença de seu diretor, Emílio Fontana, para uma conversa com o público.