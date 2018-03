Cinemateca exibe obra de Bender A Cinemateca Brasileira exibirá hoje, às 14 h, o documentário Los Sabios de Cordoba, de Jacob Bender. A sessão será seguida de debate, às 15h30, mediado pelo senador italiano e curador do Prêmio Averroes, José Luiz Del Roio. Mais ainda, como parte da programação do 4.º Ciclo de Cinema e Reflexão- Aprender a Viver, Aprender a Morrer, ocorrerá no local concerto do músico Ivan Vilela com o Ensemble São Paulo. Já para as 18 h está marcada a entrega do Prêmio Averroes. A entrada para atividades é gratuita e a descrição completa da programação pode ser vista no site www.obore.com. A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, tel. 3512-6111.