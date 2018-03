Cinemateca e MIS promovem mostras de filme de terror

Na Cinemateca Brasileira, o destaque são as produções nacionais do gênero na "Horror no Cinema Brasileiro". A programação mensal já ocorre desde fevereiro e vai até novembro, sempre na segunda sexta-feira do mês, com mais uma exibição na quarta-feira, às 20h30. A maratona tem início com "Excitação Diabólica", do diretor de origem chinesa, conhecido pelas pornochanchadas, John Doo, morto em fevereiro. Para sua exibição, foi feita uma nova cópia pela Cinemateca. Depois, às 2h, é a vez de "Meu Destino é Pecar", melodrama gótico inspirado na obra de Nelson Rodrigues, e segue, às 4h, com o terror erótico "O Castelo das Taras", que mistura satanismo com Marquês de Sade.

Para o curador Eugenio Puppo, há desinformação e preconceito com relação à produção nacional de terror, que possui 147 trabalhos catalogados. Puppo lembra que, em um terreno dominado pelo personagem Zé do Caixão, do cineasta José Mojica Marins, há, por exemplo, flertes com o gênero de outros grandes diretores, como Walter Hugo Khouri.

Também a partir da meia-noite, acontece a segunda edição do projeto "Sexta 13 no MIS", com clássicos do terror. Estão programados "O Corvo", de Roger Corman, "O Morcego Diabólico", de Jean Yarbrough, e "O Gato de 9 Caudas", de Dario Argento. Ainda no MIS, mas no domingo, às 16 horas, dentro da programação Cinematographo, será exibido outro clássico, "O Gabinete do Dr. Caligari". O filme do diretor Robert Wiene, obra essencial do expressionismo alemão, terá mantida sua atmosfera de suspense sob o embalo da performance ao vivo do projeto eletroacústico LISE + Barulhista. As informações são do Jornal da Tarde.

HORROR NO CINEMA BRASILEIRO - Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207). Tel. (011) 3512-6111.

SEXTA 13 NO MIS - Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158. Tel. (011) 2117-4777.