Cinemateca anuncia Olga Futemma como nova diretora

A Cinemateca, entidade responsável pela preservação de todo o patrimônio audiovisual produzido no Brasil, divulgou, por meio de seu site, que a pesquisadora Olga Futemma será a próxima coordenadora-geral do órgão. Apesar de ser uma conhecedora dos trâmites da casa - Olga trabalhou como coordenadora do Centro de Documentação e chegou a dirigir a instituição por quase um ano em 2013 - ela prefere tomar ciência da situação antes de se pronunciar.

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Cultura, ao qual o órgão é subordinado, Olga só vai falar com maior profundidade sobre seus desafios e projetos depois de tomar posse. Desde a saída de Lisandro Nogueira, em novembro do ano passado, a Cinemateca estava sem uma direção.