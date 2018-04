Cinemas terão cota maior de filmes brasileiros em 2011

A Cota de Tela é um instrumento que diversos países utilizam para promover o aumento da competitividade e a autosustentabilidade da indústria cinematográfica. No Brasil, a reserva de dias foi estabelecida pela primeira vez na década de 1930 e, desde então, foi reeditada e aprimorada de acordo o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional.

Os números da Cota de Tela para 2011 foram fixados pelo Ministério da Cultura e pela Presidência da República a partir de estudos técnicos feitos pela Ancine, após a realização de audiências com entidades representativas de produtores, exibidores e distribuidores, ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2010.

Este ano, dependendo do número de salas de exibição do complexo, os cinemas terão que apresentar, no mínimo, entre 3 e 14 filmes nacionais diferentes. A partir de 2005, o número estava fixado entre 2 e 11 longas. O aumento é compatível com o crescimento no número anual de lançamentos nacionais, que era da ordem de 30 títulos em 2001, e mais do que duplicou (chegou a 80) no biênio 2009-2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.