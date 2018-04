Cinema perde a atriz Anne Francis, aos 80 anos Em 2007, ela havia sobrevivido a um câncer no pulmão, mas agora Anne Francis não resistiu. No domingo, ela morreu de outro câncer - no pâncreas - numa casa de repouso de Santa Mônica, na Califórnia. Tinha 80 anos. Para os fãs, a imagem que fica de Anne Francis é a da personagem que interpretou no clássico de ficção científica O Planeta Proibido, de Fred Wilcox, de 1956. Ela fez vários outros papéis de destaque no cinema, incluindo o western Conspiração do Silêncio, do especialista John Sturges, ao lado de Spencer Tracy, e mais tarde Funny Girl, de William Wyler. Mas foi na televisão que Anne Francis realmente se impôs, nos anos 1960 e 70. Além de protagonizar a série Honey West, no papel de uma detetive particular, ela apareceu em diversos episódios de séries cults como Twillight Zone, O Agente da U.N.C.L.E. e O Fugitivo. O curioso é que em O Planeta Proibido, que transpõe para o espaço a trama de Tempestade, de Shakespeare, formou dupla com um (então) jovem ator que também morreu recentemente, Leslie Nielsen.