Cinema nacional bate recorde e atinge 15,5 milhões de espectadores em 2012

SÃO PAULO - De acordo com dados divulgados pela Ancine, o cinema nacional teve forte recuperação no segundo semestre de 2012. A arrecadação das salas de exibição atingiu um recorde histórico, com a marca de R$ 1,6 bilhão, com alta de 12,13%.

Os números são expressivos para o cinema brasileiro, que bateu os 15,5 milhões de espectadores e que, dos 83 lançamentos nacionais, cinco chegaram à marca de 1 milhão de espectadores, sendo que o filme "Até que a Sorte nos Separe" chegou aos 3,3 milhões de ingressos vendidos.

Mesmo lançado na última semana cinematográfica do ano, "De Pernas pro Ar 2" ultrapassou 1 milhão de espectadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.