Cinema do real Começa na quinta para convidados o É Tudo Verdade 2012 - 17.º Festival Internacional de Documentários. Na sexta, têm início as sessões para o público, que poderá assistir ao que de mais novo e melhor os documentaristas brasileiros e internacionais vêm produzido. Destaque para o mais novo filme do mestre Werner Herzog, Ao Abismo: Um Conto de Morte (foto). / FLAVIA GUERRA