Cinema de SP estreia documentário sobre Kurt Cobain Estreia hoje exclusivamente no Cine Belas Artes, em São Paulo, o documentário "Kurt Cobain - Retrato de uma Ausência", sobre o líder do grupo Nirvana, com direção de AJ Schnack. O filme, baseado no livro "Come As You Are: The Story of Nirvana", do jornalista Michael Azerrad, já havia sido exibido na Mostra de Cinema de São Paulo em 2007. O longa revela mais de 25 horas de conversas gravadas pelo jornalista entre dezembro de 1992 e março de 1993, nas quais Kurt recorda sua vida, fala da sua infância, da descoberta musical e da sua relação com a fama. O filme mostra ainda imagens de Aberdeen, cidade natal de Kurt, e Seattle, onde o Nirvana começou a fazer sucesso além das influencias musicais que marcaram o grupo.