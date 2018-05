Cinema brasileiro no exterior em debate Inffinito

Segundo a assessoria de imprensa, todos participaram como curadores ou presidentes de júris nos festivais promovidos pela Inffinito em cidades como Miami, Londres, Buenos Aires e Nova York, que recebe a primeira etapa internacional deste ano, o 9º Cine Fest Petrobras Brasil - NY, de 12 a 19 de junho, no Tribeca Cinemas.

De acordo com a assessoria, Adriana Dutra abriu o encontro destacando as conquistas obtidas pelo Circuito Inffinito de Festivais desde o primeiro festival realizado, o 1º Brazilian Film Festival of Miami, em 1997, quando não existia nenhum evento no mundo dedicado exclusivamente ao cinema brasileiro. "Criamos um novo formato de exibição, uma data reservada para o nosso cinema no exterior", disse Adriana, de acordo com a assessoria.

Presidente do júri do festival de Miami em sua sétima edição, em 2003, Lucy Barreto falou sobre a imagem muitas vezes estereotipada que o público e profissionais estrangeiros têm do cinema brasileiro. "Quando o circuito exibiu O Homem do Ano (7º Brazilian Film Festival of Miami), um dos jurados americanos me disse ''mas isso não é cinema brasileiro''. Ora, por que não é cinema brasileiro? Só porque é bem feito?", afirmou Lucy, relata a assessoria de imprensa.

A produtora lembrou ainda sua primeira participação no circuito, com O Quatrilho, de Fábio Barreto, em 1997, conversou sobre a importância do Circuito Inffinito de Festivais como ponte no contato com os distribuidores internacionais - tanto pequenas quanto grandes empresas -, o que permite que cada filme encontre o melhor modelo para o seu perfil, e anunciou que O Casamento de Romeu e Julieta ganhará um remake. Outro caso de sucesso, como citou Bianca de Felippes, foi o premiado Carlota Joaquina, vendido pela primeira vez no festival de Miami." Mais informações no site http://www.brazilianfilmfestival.com/ny2011.html.