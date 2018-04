Cinema aumenta número de turistas na Grã-Bretanha

O turismo na Grã-Bretanha registrou um grande aumento nas visitas a locações de filmes e séries de televisão, segundo um relatório dos órgãos do governo responsáveis por turismo e cinema. O relatório - chamado Stately Attraction - How Film and Television Programmes Promote Tourism in UK (Atrações Grandiosas - Como Cinema e Programas de Televisão Promovem o Turismo na Grã-Bretanha) - identificou aumento nas visitas de locações de filmes como O Código Da Vinci e Assassinato em Gosford Park. Os filmes da série Harry Potter levaram a um aumento de 120% no número de visitantes a locais como o Castelo de Alnwick, na região de Northumberland, trazendo cerca de 9 milhões de libras (cerca de R$ 35 milhões) em renda para a região. O relatório afirma que este efeito durou por anos no caso de filmes considerados cult, como Trainspotting - Sem Limites. Em alguns casos, séries exibidas pela televisão britânica também contribuem para o aumento de visitas para uma região. Lyme Park, em Cheshire - cenário para uma adaptação da obra de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, em seis episódios para a televisão britânica na década de 90 - também registrou aumento no número de visitantes. "Filmes britânicos e programas de televisão têm um papel poderoso ao mostrar a Grã-Bretanha para o resto do mundo e aumentar o turismo", disse John Woodward, diretor-executivo no Conselho de Cinema da Grã-Bretanha. "Existem incontáveis exemplos de visitantes indo até locações que viram em filmes ou programas de televisão e o efeito pode durar anos", acrescentou. "Temos belos cenários e prédios inspiradores em toda a Grã-Bretanha. Nossas indústrias de cinema e televisão fornecem uma plataforma para mostrar ao resto do mundo o quanto temos a oferecer", disse Margaret Hodge, ministra de Cinema e Turismo. "É muito benéfico que, não apenas nossos filmes tenham sucesso, mas suas locações estejam se transformando em destinos para visitas, com as pessoas tentando reviver seus momentos favoritos do cinema", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.