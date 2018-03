Cinéfilos se mobilizam pelo zoom A extinção do programa Zoom, revista eletrônica de cinema que existia havia 15 anos na grade da TV Cultura, levou a um abaixo-assinado de cinéfilos pela manutenção do espaço - durante muito tempo, o único na TV aberta para a exibição de curtas-metragens e documentários. "(Zoom é) Um território reservado aos estudantes de cinema, cineastas e nós todos que amamos o cinema", dizia ontem manifesto do movimento, divulgado pela internet.